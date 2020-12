Rundweg an Weihnachten fällt aus

Ketsch.Vorerst werden in der evangelischen Johanneskirche keine Präsenzgottesdienste mehr gefeiert. Das habe der Kirchengemeinderat der evangelischen Kirchengemeinde angesichts der aktuellen Pandemieentwicklung beschlossen, heißt es in einer Mitteilung.

Für Interessierte gibt es für jeden Sonntag einen „Gottesdienst to go“. Dieser ist immer ab Freitag auf der Internetseite der Kirchengemeinde unter www.ekiketsch.de zu finden und wird auch in einer wetterfesten Kiste vor dem Haus der Begegnung angeboten. Auch an Weihnachten und an Silvester werde kein Gottesdienst in der Johanneskirche stattfinden.

Ein Video auf der Webseite

Ein Weihnachtsgottesdienst aus der Johanneskirche auf Video wird ab Mittwoch, 23. Dezember, auf der Webseite der Kirchengemeinde bereitstehen. Der von der Kirchengemeinde angekündigte Weihnachtsweg könne „leider auch nicht stattfinden“, heißt es. In diesem Jahr wollte die Gemeinde am 24. Dezember etwas Neues ausprobieren und anstelle der Gottesdienste einen Weihnachtsweg vom Marktplatz aus über die „Alla Hopp“-Anlage, den Vorplatz der Johanneskirche und den Platz an der Seniorenwohnanlage Gassenäcker Straße gehen. zg

