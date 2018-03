Anzeige

Unmöglich war es für Christos, seine Tränen zu Beginn der Woche zu unterdrücken. Es gab Post aus der Heimat. Seine Familie hatte ein Fotoalbum, ein Foto in einem Rahmen und eine Postkarte ins Camp geschickt. „Das war emotional so heftig. Es hat mich erstaunt, dass man bei einem Bild von der Familie so heulen muss. Aber ich habe sie in den vergangenen Jahren auch jeden Tag gesehen. Jetzt hatte ich überhaupt keinen Kontakt. Und ich habe in dieser Zeit hier richtig gemerkt, was Familie bedeutet.“

Sandra, die auch zum Team Rot zählte, als es noch darauf ankam, bekam sogar Besuch von ihrer Familie in Andalusien. Christos: „Das will ich nicht, dass jemand von meiner Familie kommt. Ich will nicht, dass sie jetzt schon die Veränderung sehen. Und ich will nicht aus meinem Tunnel herausgeholt werden. Es sind jetzt nur noch zwei Wochen Camp...“ Bild: Sat.1/Martin Rottenkolber

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 20.03.2018