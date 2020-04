Sachschaden liegt bei rund 300 000 Euro

Ketsch.Dicke Rauchschwaden steigen am Donnerstagnachmittag in den blauen Frühlingshimmel. Nach Angaben der Feuerwehr geriet aus bislang unbekannter Ursache um 13.51 Uhr ein Wohnhaus in der Neurottstraße in Brand.

Ein Nachbar vermutet gegenüber unserer Zeitung, dass ein Kurzschluss der Solaranlage auf der Terrasse den Brand ausgelöst haben könnte - eine Annahme, die von den Brandexperten bislang weder bestätigt, noch verneint wurde. Feuerwehren aus Schwetzingen, Ketsch und Brühl gingen mit 50 Einsatzkräften gegen die Flammen des brennenden Hauses vor. Der Löscheinsatz dauerte bis in die Abendstunden. Zur Brandzeit war niemand im Haus, so musste auch keine Menschenrettung vorgenommen werden. Doch der Gesamtschaden wird auf rund 300 000 Euro geschätzt.

Die Feuerwehr stellte sicher, dass die Flammen nicht auch auf die Nachbarhäuser übergriffen. Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 23.04.2020