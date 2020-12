Sammlung pausiert

Ketsch.Als kleinen Beitrag des Umweltvereins Sonnenernte, die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, wird im Dezember im Bauhof auf dem Häckselplatz Ketsch (Altpapiercontainer) kein Papier und Karton mehr angenommen und darf auch nicht abgelegt werden (auch nicht am Samstag, 12. Dezember nicht). Dies erfolge in Abstimmung mit den Pfadfindern Don Bosco, nachdem das Bürgermeisteramt darum gebeten habe, teilt Sonnen-ernte mit.

Das sortenreine Sammeln von Altpapier soll möglichst bald fortgesetzt werden. Es wäre schön – so der Verein – wenn viele das Altpapier vorerst zu Hause sammeln, um auch künftig den Verwertungsgrad des Altpapiers zu erhöhen und das Herstellen von Recyclingpapier mit dem Blauen Engel ermöglichen, den es beim Kauf entsprechender Waren zu bevorzugen gelte.

Kleines Wäldchen geschützt

Dies vermeide CO-Emissionen und verbrauche deutlich weniger Ressourcen als Frischfaserpapier. Bisher seien über 700 Tonnen Altpapier und Karton gesammelt worden, wodurch ein kleines Wäldchen von über 700 mal 700 Meter nicht gefällt werden mussten, so Sonnenernte. Infos über den Umweltverein sind unter https://sonnenernte.hpage.de erhältlich – Anregungen können per E-Mail an sonnenernte@web.de gesendet werden. 2zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 10.12.2020