Sanja I. führt Polonaise an

Ketsch.Dass man im Bruchgelände lässige Cowboys, wunderschöne Prinzessinen, furchtlose Piraten und zauberhafte Feen antrifft, ist an diesem Sonntag keine Überraschung, denn die KG Narrhalla bittet die kleinen Fasnachter in Ketsch zum Kindermaskenball und diese Sause möchte natürlich keiner verpassen. Pünktlich um 14.01 Uhr startet die närrische Party in der bunt dekorierten Rheinhalle.

„Hier in Ketsch soll der schönste Kindermaskenball der Region sein, deshalb sind wir da“, erklären die Mütter Eva und Jeanette aus Schwetzingen, die mit ihren zweijährigen Töchtern Anna und Lea zum ersten mal in der Enderlegemeinde mitfeiern. Das Programm in der Halle bietet den Jüngsten in der fünften Jahreszeit eine ganze Menge: Bei fetziger Musik wird getanzt, gespielt und wer sich ein Glitzertattoo oder einen schönen Luftballon wünscht, wird ebenso fündig, wie die Liebhaber von süßen Leckereien – denn der Duft von frischem Popcorn steigt so manchem direkt in die bunt geschminkte Nase. Beim Dosenwerfen oder am Glücksrad probieren die kleinen Meerjungfrauen, Pipi Langstrumpf und sogar kleine Tiger ihr Glück. „Das Dosenwerfen ist erstmalig mit dabei; alle Preise hat Familie Hupp aus Fürth gesponsort“, berichtet Narrhalla-Vorstand Danny Wehnes unserer Zeitung. Er überzeugt die Gäste außerdem als DJ und hat alle Fasnachtshits von „Rucki-Zucki“ bis zum „Roten Pferd“ dabei.

Auf der Bühne geht es beim Programm, welches von den Gardeministerinnen Nadine Hillengass und Simone Schwab gemeinsam mit Luisa Alt und Vanessa Stutz gestaltet wurde, richtig rund. Die Moderatorinnen Julia Dittes und Vanessa Stutz begrüßen die farbenfrohe Schar und kündigen gleich das erste Bühnenhighlight an, den Einhorntanz der Minimäuse. In zauberhaften Kostümen zeigen die jüngsten Gardetänzerinnen der Narrhalla, dass sie schon ganz wie die Großen auf der Bühne richtig sind. Schon steigt die erste Rakete vom Publikum: Mit Tempo eins wird geklatscht, bei Tempo zwei mit den Füßen gestampft und bei Tempo drei jubeln alle, denn der Tanz war einfach super. Vorstand Gregor Ries freut sich: „Wir sind glücklich über die vielen Helfer aus der Narrhalla-Familie, die immer voll im Einsatz sind, damit wir den Kindern einen schönen Maskenball bieten können. Fleißige Bäckerinnen haben für ein Kuchenbuffet gesorgt und auch Herzhaftes gibt es hier.“

Juniorengarde im Paradies

Nachdem vor der Bühne zu „Cotton Eye Joe“ kräftig abgerockt worden ist und Superhelden, Prinzessinnen und alle anderen aufwendig und toll verkleideten Kinder mit den Clowns der Narrhalla getanzt hatten, begeistert die Jugendgrade mit ihrem Auftritt. Das ist der Narrenschar natürlich auch eine Rakete wert und die Rheinhalle bebt. Die Juniorengarde unter der Leitung von Paula Doberstein und Antonia Brehm sowie die Frechdachse mit dem Tanz „Willkommen im Paradies“ zeigen auf der Bühne ein tolles Programm. Das junge Publikum ist begeistert und applaudiert, was das Zeug hält.

Schon wird es Zeit für die erste Polonaise und gefährliche Piraten, Polizisten sowie fröhliche Marienkäfer reihen sich ein. Eine gute „Vorübung“, denn nach weiteren Tanzspielen und der Schautanzeinlage der Junioren ist es Zeit für einen weiteren Höhepunkt. Prinzessin Sanja I. lässt es sich natürlich nicht nehmen mit der Narrenschar zu feiern und zieht mit Vorstand Gregor Ries unter Jubel in einem traumhaften Kleid in die Rheinhalle ein. Mit einem Süßigkeitenregen bringt die Narrhalla-Prinzessin Kinderaugen zum Strahlen. Bei der anschließenden Polonaise wollen alle am liebsten Sanjas Hand halten und natürlich darf ein Tanz mit der Lieblichkeit nicht fehlen. Viel Zeit nimmt sich Sanja I., um mit jedem Kind, das möchte, ein Foto zu machen. Schon sind im Bruchgelände wieder Cowboys, Piraten und Prinzessinnen zu sehen – diesmal allerdings mit ganz zufriedenen Gesichtern.

Montag, 17.02.2020