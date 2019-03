Satirische Wartungsarbeiten am Bekloppten

Ketsch.Kabarettist Frederic Hormuth ist am Freitag, 5. April, um 20 Uhr im Ferdinand-Schmid-Haus zu Gast und wird klarmachen: „Bullshit ist kein Dünger“.

Trump twittert, Gauland giftet und Naidoo nölt. Heidi Klum hat leider kein Foto für dich und im Radio ist noch dieser Seitenbacher. Überall wird so viel Mist geredet. Und aus diesem Bullshit erwächst nichts Produktives, er macht nur alles platt und stinkt. Da kommt Frederic Hormuth ins Spiel. Er ist der Buzzer, heißt es im Begleittext zum Programm.

Er gibt die pointierte Antwort auf Fragen wie: Was ist Bullshit? Wo kriege ich ihn? Und wie werde ich ihn wieder los? Was halten die Außerirdischen davon? Und die Russen, der Islamist oder Horst Seehofer? Was ist Heimat, was sind Fruchtzwerge und was haben Hänsel und Gretel mit alldem zu tun? Und vor allem: Kann man Bullshit als Schlager recyceln? Hormuth findet Bullshit überall. Bei der Bundeswehr, im Fußball, auf dem Arbeitsmarkt und zu Hause. Wenn er die Bühne betritt, hält er mit seinem Notaus-Taster die Maschinerie unseres Alltags an. Um zu schauen, was passiert ist und wen es wie erwischt hat. Um kabarettistisch Erste Hilfe zu leisten mit hochdosierten Gags und Songs. Hormuth stoppt das bekloppte Getriebe der Welt und beginnt mit seinen satirischen Wartungsarbeiten. zg

