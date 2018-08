Saugen und stößeln

Ketsch.Er sieht aus, wie ein überdimensionierter Pömpel, also eine Saugglocke, mit der man Rohrverstopfungen lösen kann. Und er funktioniert technisch ebenso. Mit dem in der vergangenen Woche vorgestellten Waschbrett erzielte man mittels Körperkraft bereits ganz beachtliche Wascherfolge – allerdings litt durch das Reiben die Stoffstruktur. Zudem weichte die Haut der Hände auf und man rieb sich die Knöchel wund.

Im Vorfeld der Entwicklung der modernen Waschmaschine wurde die komplette Wäsche per Hand erledigt. Auf Fresken, die in Pompeji entdeckt wurden, sind Männer zu sehen, die mit den Füßen Wäsche waschen. Die Kleidungsstücke und Tuchwaren wurden in einer seifigen Lauge mit den Füßen bewegt, getreten, wobei man ausnutzte, dass die eingebrachte Luft mit der Lauge durch die Textilien drückte und Flecken entfernte.

Auf diese Art wurde auch in Deutschland bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts gewaschen. Die vereinfachende Lösung war der Wäschestampfer (Bild: Zeuner). Er hatte dieselbe Wirkung wie die Füße. Die ersten dieser Waschgeräte waren ganz aus Holz. Durch den ständigen Wasserkontakt quollen sie auf, die Beanspruchung verursachte Risse beim anschließenden Austrocknen. In diesen blieb dann die Wäsche hängen und konnte beschädigt werden.

Ein Grund für die Entwicklung einer Glocke aus Metall – meist aus Zink – die an einem Stiel befestigt wurde. Der Erfindergeist verbesserte diese Version des Wäschestampfers. Im glockenförmigen Behälter steckte ein zusätzlicher gewölbter Teil, damit ein Hohlraum gebildet wurde. Der durchlöcherte Innenteil wurde beim Stampfen gegen den Widerstand einer innen liegenden Federung gedrückt, die beim anschließenden Hochheben die beiden Teile wieder auseinander drückte.

Mit dieser Bewegung presste die Wäscheglocke mit Siebbecher nicht nur die Lauge mit dem Schmutz aus dem Gewebe, sondern saugte die Lauge an und sprudelt diese dann anschließend wieder über das Waschgut. Das sprudelnde Wasser umspülte die Gewebe, der gelockerte Schmutz wurde einfacher weggeschwemmt.

Der alte Wäschestampfer kommt sogar heute noch hin und wieder zum Einsatz: manche Leute verwenden sie, wenn sie große Wäschestücke, etwa Teppiche, die nicht in die Waschmaschine passen, in einer Badewanne per Handbetrieb reinigen wollen. zesa

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 21.08.2018