Schade, aber verständlich

Erst ein mannshoher Zaun, bald auch noch abends verschlossene Tore und eine gewaltige Schallschutzwand: Die Abschottung der „Alla hopp“-Anlage ist nicht schön. Zwar bleibt das Gelände tagsüber frei zugänglich, aber es verliert seine optische Unbeschwertheit – einer der Hauptgründe, warum die Dietmar-Hopp-Stiftung sämtliche Anlagen ursprünglich ganz ohne Zäune geplant hatte.

Doch die Anpassungen sind wohl unvermeidlich. Nicht erst der Unfall in der Parkstraße vor knapp drei Jahren, bei dem ein Junge vor ein Auto gerannt und angefahren worden ist, hat die Sinnhaftigkeit eines Zauns deutlich gemacht. Auch wenn die „Alla hopp“-Anlage nicht nur für Kinder ausgelegt ist, liegt sie an zwei Seiten direkt an befahrenen Straßen. Auch Vandalismus und nächtliche Ruhestörungen durch grölende Jugendgruppen rechtfertigen das Abschotten. Der Lärm durch spielende Kinder indes mag Eltern als normal vorkommen, doch das ganze Jahr unmittelbar beschallt zu werden, stört eben viele Anwohner – nicht nur in Ketsch, sondern auch an anderen „Alla hopp“-Anlagen.

Diese Probleme gibt es vor allem, wenn die Anlagen wie in Ketsch mitten in Wohngebieten gebaut worden sind. Es mag schade sein, dass es ohne die optisch massiven und aufwendigen Maßnahmen nicht geht – aber das grundsätzliche Problem liegt wohl im schwierigen Verhältnis von einer gewollten Belebung des Parks, dem Ruhebedürfnis der Anwohner und dem Fehlverhalten einiger weniger.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 18.02.2019