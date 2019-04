Schäfer: Jedes Gramm Müll eines zu viel

Ketsch.Es ist bei weitem nicht gut. Aber, so lautete der Tenor der rund 90 Müllsammler beim frühjährlichen Saubermachen in der Enderlegemeinde, es kam weniger Müll als vergangenes Jahr zusammen. „2018 waren es 530 Kilogramm Müll“, sagte der Umweltbeauftragte Dominique Stang. Wie viel es dieses Jahr sein wird, weiß Stang noch nicht. Aber es dürften ein paar Kilogramm weniger sein. Natürlich, so auch

...