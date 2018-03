Anzeige

Ketsch.Ein Wohnungseinbruch in der Enderlegemeinde wurde der Polizei am Sonntagabend gemeldet. Irgendwann in der Zeit zwischen 19.20 und 20.40 Uhr verschaffte sich an diesem Tag ein unbekannter Täter zunächst über ein Fenster Zugang zu der Wohnung im Erdgeschoss eines Anwesens in der Gartenstraße. Sie ist derzeit unbewohnt und konnte er sie, bisherigen Erkenntnissen zufolge, offensichtlich ungestört durchsuchen.

Anschließend begab der Täter sich über das Treppenhaus ins Obergeschoss des Gebäudes und hebelte dort eine weitere Wohnungstür auf. Die Polizei vermutet, dass er von dort aus, weil er auf die schlafenden Geschädigten stieß, das Haus sofort wieder verließ. So entkam er unerkannt vom Tatort.

Auch die Fahndung der Polizei mit vier Funkwagen verlief bislang ergebnislos, räumen die ermittelnden Beamten ein. zg