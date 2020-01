Schluss mit närrischer Party im Bruch

Ketsch.Die Brauchtumspflege genießt in Ketsch einen hohen Stellenwert. So kann man sich noch bis Freitag, 7. Februar, bei Zugmarschall Hartmut Stang für den 68. Fasnachtsumzug am Sonntag, 23. Februar, um 14.01 Uhr anmelden. Alle nötigen Formulare gibt es unter www.ketsch.de. Bis hierhin ist Marschall Stang sehr zufrieden mit dem Stand der Anmeldungen. „Es dürften so etwa 75 bis 83 Zugnummern am Ende

