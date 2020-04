Schmöker gehen erst mal in Quarantäne

Ketsch.Lange Warteschlangen haben sich nicht gebildet, als am Montag um 10 Uhr die Gemeindebücherei in Ketsch nach der Corona-Pause nun wieder ihre Pforten öffnete. Doch dies war auch gut so, denn nun können sich alle an die neuen Abläufe gewöhnen und sich einen Überblick verschaffen.

Gut vorbereitet ist die Gemeindebücherei in der Goethestraße unter der Leitung von Barbara Breuner allemal.

...