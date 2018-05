Anzeige

Ketsch.Die Fragen an ihre Gegenüber hatten sie gewissenhaft vorbereitet, doch zehn Minuten erwiesen sich manches Mal als schwierig, alle Details zu klären. Die Schüler der zehnten Klasse an der Neurottschule spitzten daher genau die Ohren, als ihnen Vertreter der Gemeinderatsfraktionen, des Jugendbeirates und der Verwaltung erläuterten, wie die Ketscher Lokalpolitik funktioniert. Das „Speeddating“ war damit genau das, was es auch sein sollte: schnelle Fragen, schnelle Antworten von Jugendlichen an Erwachsene und Gleichaltrige.

„Auf diese Weise können sie die Gemeindearbeit kennenlernen und erfahren, wie sie sich selbst einbringen können“, betonte Stefan Artmann, der als Vertreter der Landeszentrale für politische Bildung an diesem Morgen in der Aula die Moderatorenrolle innehatte. Ein kleines Glöckchen läutete er jeweils nach zehn Minuten, dann durften die Schüler an einen der anderen sechs Tische wechseln. „Wir möchten die Jugendlichen fordern, sie sollen sich überlegen, welche Meinung zu ihnen passt“, erläuterte Artmann, „denn schließlich dürfen sie demnächst selbst wählen“.

Wie kann ich mitmachen?

Sophie Wagner, Benita Schilberth und Celina Keilbach haben diese Meinungsbildungsphase bereits abgeschlossen. Als Mitglieder des Jugendbeirates arbeiten sie projektbezogen für alle Kinder und Jugendlichen in der Enderlegemeinde. Vieles konnten sie bereits umsetzen. Die Fragen kamen dennoch: „Was habt ihr schon erreicht? Wie kann ich mitmachen? Wo seid ihr erreichbar?“