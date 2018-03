Anzeige

Als Erster auf der Waage – „das Gefühl auf der Waage ist richtig eklig“, sagt Christos im Fernsehen – hat sich die Schinderei, haben sich die Extraschichten die Woche über gelohnt? „Man hat als Erster keinen Vergleich.“ Christos sagt auf die Frage von Moderatorin Christine Theiss, was sein Ziel sei: „Ich will gesund sein, gut aussehen, schlank sein und hier als Gewinner rausgehen.“ Dann sind es „nur“ drei Kilo. „Ich hatte ja in den ersten zwei Wochen richtig Ergebnisse rausgeballert“, sagt Christos, um seinen ersten Schock zu erklären. Am Ende war es das drittbeste Resultat.

Für den 23-Jährigen steht eines seit Beginn weit oben: „Ich möchte immer den Favoritenstatus behalten.“ Also befand er sich vor der Challenge dieser Woche tief im Tunnel, als ein fast 100 Kilogramm schwerer Ball den Berg hinauf befördert werden musste. Eine Art Sisyphusarbeit für die Schwergewichte. Es gab nur ein Problem: Das Team Grün hatte in Chris, der das Camp auf eigenen Willen verlies, einen Mitstreiter verloren und durfte einen Protagonisten des Teams Rot auswählen, der bei der Herausforderung pausieren muss. „Man braucht dir nur in die Augen zu schauen und ist selbst bis in die Haarspitzen motiviert“, sagte Dirk aus Team Grün noch zu Christos. Alsbald war es wenig überraschend, dass der Ketscher von den Widersachern in Grün zum Nichtstun gezwungen war. „F.... euch einfach“, war Christos’ Kommentar – ungeschnitten im TV. „Mit meiner Kraft und Geschwindigkeit hätte ich glänzen können“, sagt Christos, „ich bin ja da, um mich zu beweisen“. Andererseits: „Es war aber auch ein geiles Gefühl, dass die anderen Respekt vor mir haben und mich als Stärksten rauswählen – das ist schon ein Ego-Pusher. Ich bin mit breiter Brust rumgelaufen.“ Auch beim Team-Battle, zum dem aus beiden Abnehm-Mannschaften die vermeintlich drei Besten auf dem Ergometer gegeneinander anzutreten hatten, gab es Bestätigung für Christos. Die Teamkameraden nominierten ihn wie Benny und Saki, die 15 Kilometer zu übernehmen. Als Gewinn winkten Stühle mit Lehne für mehr Gemütlichkeit. „Das fand ich nicht so prickelnd. Es geht vielmehr ums Siegen.“ Christos strampelte sich bis 165 RPM hoch.

Gut geschlafen hat Christos in Woche drei dennoch nicht. „Ich war immer einer der letzten, die ins Bett gingen. Vier Männer in einem Zimmer, eng aneinander lebend. Und Benny hat so eine Schlafmaske wegen seiner Apnoe auf ...“ Bild: Sat.1/Martin Rottenkolber