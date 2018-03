Anzeige

Ketsch.Die Amtszeit der Schöffen endet am 31. Dezember. In Vorbereitung der Neuwahl der Schöffen in Erwachsenenstrafsachen für die Geschäftsjahre 2019 bis 2023 durch die bei den Amtsgerichten zu bildenden Schöffenwahlausschüsse stellt jede Gemeinde eine entsprechende Vorschlagsliste auf. Für die Gemeinde Ketsch sind hier 16 Personen zu benennen.

Um dieses Ehrenamt auszuüben, ist kein juristisches Fachwissen nötig. Alltags- und Lebenserfahrung sowie Menschenkenntnis sind hingegen von großer Bedeutung. Ebenso verlangt das Schöffenamt in hohem Maße Unparteilichkeit, Selbstständigkeit und Urteilsvermögen, aber auch geistige Beweglichkeit und – wegen der anstrengenden Tätigkeit in der strafgerichtlichen Hauptverhandlung – zudem körperliche Eignung. Auf der Vorschlagsliste sollen alle Gruppen der Bevölkerung nach Alter, Geschlecht, Beruf und sozialer Stellung angemessen berücksichtigt sein.

Zwischen 25 und 69 Jahren

Bewerbungen zur Aufnahme in die örtliche Vorschlagsliste sind ab sofort möglich. Gesucht werden Personen, die in Ketsch wohnen und am 1. Januar 2019 zwischen 25 und 69 Jahre alt sein werden. Wählbar sind deutsche Staatsbürger, die die deutsche Sprache ausreichend beherrschen.