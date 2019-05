Schöne Rosen für Frauen und die „lieben Mamas“

Ketsch.Die Frauen-Union verteilt am Samstag vor Muttertag Rosen an alle Frauen und Mütter. Und so konnten auf dem Vorplatz der Metzgerei Jörger auch kleine Besucher nicht ohne Stolz eine wunderschöne Rose für ihre „lieben Mamas“ mit nach Hause nehmen.

Dieses Mal wurde die Aktion der Damen von einigen Gemeinderatskandidatinnen unterstützt, die zwei Wochen vor dem Wahltag die Gelegenheit nutzten, sich den Bürgern vorzustellen und interessante Gespräche zu führen. Unser Foto zeigt die Ratskandidatinnen Elke Schäfer (v. l.), Alexandra Keilbach und Edeltraud Masdjedi mit Claudia Aichele sowie die Ratskandidatinnen Christina Montag, Ulrike Montag und Hannah Hoffmeister neben Ingrid Cischinky, Gerdrud Weidemaier, Irene Höhnen und Helena Moser. / zg

