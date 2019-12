Schöner Sternenhimmel statt Schnee

Ketsch.Wer sich noch an eine weiße Weihnacht (gemeint ist: Schnee über die drei Weihnachtstage hinweg) erinnern kann, ist gesegnet. Viele Kinder können es nicht, haben es noch nie erlebt. In Mannheim gab es weiße Weihnacht zuletzt 1996 und dann nochmals 2010.

Beim Südwestrundfunk hat man unlängst vorgeschlagen, die Texte der Weihnachtslieder reihenweise umzuschreiben. Mehr Realität verdiente zum Beispiel „Leise rieselt der Schnee“ – „Leise nieselt der Regen“ komme der Wahrheit näher.

Solange die weiße Weihnacht ein frommer Wunsch ist, kann man sich am Foto von Dominique Crisand festkrallen. Der Brühler ist hinter der Linse und dann zugegeben auch bei der Bildbearbeitung stark. Aber Heiligabend mit einem annähernd so schönen, klaren Sternenhimmel, bei dem St. Sebastian so zur Geltung kommt, hat auch was. mab

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 23.12.2019