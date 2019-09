Schon 401 Läufer und Walker wollen starten

Ketsch/Brühl.Der erste Ketscher Spendenlauf unter dem Motto „Run for the Kids“ wird von der Mobilen Jugendarbeit Brühl/Ketsch gemeinsam mit dem Ketscher Personal- und Fitnesstrainer Christian Beck organisiert – am Sonntag, 22. September, ab 9.30 Uhr erfolgen die Starts (wir berichteten).

Die Fünf-Kilometer-Strecke erweist sich bis dato als besonders beliebt, informiert Christian Beck auf Nachfrage unserer Zeitung, 222 Meldungen gebe es bereits. Noch bis Freitag, 20. September, können sich Sportler online unter www.run-for-the-kids.de zur Teilnahme anmelden. Und sogar noch am Veranstaltungstag besteht die Möglichkeit, sich für die Strecken nachzumelden, bis 30 Minuten vor dem jeweiligen Start.

Nachwuchs läuft zu Beginn

Für die beiden Runden – also insgesamt zehn Kilometer – haben sich 101 Starter eingeschrieben, die Nordic Walking Runde wollen 24 Frauen und Männer angehen. Der Bambini-Lauf gleich zu Beginn ist bislang mit 54 Nachwuchssportlern vorgesehen.

Die Strecke mit Start- und Zielpunkt an der Rheinhalle führt über die Speyerer Straße, den Seebach entlang zum Hohewiesensee, dann geht es über die Kraichbach-Brücke zum Anglersee und eben wieder zurück zur Rheinhalle.

Der Erlös der Läufe ist für den Verein Kinderhospiz Sterntaler in Mannheim bestimmt. mab

