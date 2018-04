Anzeige

ketsch.Bei der Dorfmeisterschaft im Blitzschach konnte sich Florian Schrepp erstmals mit der Meisterkrone schmücken. Er am Ende 13 Punkte auf seinem Konto und nach 14 spannenden Runden den Titel in der Tasche. Ganz souverän konnte er die Routiniers Heinz Sessler und Walter Rohr auf die Plätze zwei und drei verweisen. Alle anderen Teilnehmer landeten weit abgeschlagen hinter dem Führungstrio.

Am Ende des Turniers überreichte Spielleiter Heinz Sessler den Siegespokal an den strahlenden neuen Dorfmeister. Alle übrigen Teilnehmer traten mit schönen Sachpreisen, ausgesucht von Max Diehm, den Heimweg an.

Am kommenden Freitag, 6. April, finden weitere Begegnungen zur Vereinsmeisterschaft statt. Spielbeginn ist um 20 Uhr im FerdinanSchmid-Haus. zg