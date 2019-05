Schrepp vor Titelgewinn

Ketsch.Bei den Nachholpartien zur Vereinsmeisterschaft des Schachclubs zeigte sich Spitzenreiter Florian Schrepp gegen Gerhard Teichmann in bestechender Form. Mit einem Damenopfer entschied er die Partie für sich und hat nun beste Chancen, erstmal in seiner Karriere den Titel des Vereinsmeisters zu erringen.

In der zweiten Begegnung machte Yasin Öztürk mit Philipp Wadlinger kurzen Prozess und konnte aus eigener Kraft einen Medaillenplatz erreichen. Am kommenden Freitag, 17. Mai, findet die Saisonabschlussfeier statt. Die Spieler der vier Clubmannschaften treffen sich an diesem Tag um 19 Uhr in der Gaststätte der Naturfreunde. zg

