Schüler beamen sich nach Nazareth und Bethlehem

Ketsch.Warum wird eigentlich Weihnachten gefeiert? Das weiß doch jedes Kind – wegen der Geschenke natürlich. Den Ketscher Schülern, die sich im Klassenzimmer tummelten, war klar, dass die Geschenke nicht die Basis für die Feier sein konnte. „Wir feiern Weihnachten, weil wir uns an die Geburt Jesu erinnern. Darüber freuen wir uns. Und deswegen gibt es auch Geschenke“, sagte einer – das Krippenspiel in der Johanneskirche begann mit einer Szene im Jahr 2019. Fortan gingen die Wissbegierigen der Sache auf den Grund und bedienten sich des „Beamens“.

Wie geht das noch gleich? „Wir tun so, als würden wir jetzt die Geschichte erleben, die – wie hieß der Typ doch gleich wieder – Lukas, erzählt hat“, sagte ein anderer Schüler und schon konnte es mit Hilfe der Bibel an der Stelle, an der der Evangelist Lukas die Geschichte von Jesu Geburt erzählt, losgehen.

Disco-Licht liefert den Effekt

„Wir beamen mit dem Disco-Licht“, erklärte Carmen Debatin die Effekte, um die „Zeitverschiebung“ im Krippenspiel zu verdeutlichen. Die Gemeindediakonin hatte mit 43 Kindern von der Vorschule bis zur fünften Klasse das etwas andere Krippenspiel einstudiert. Fünfmal mittwochs wurde geprobt. Und damit es nicht zu eintönig wird, wurden auch Elemente einer Adventsjungschar eingebaut. Es wurde zum Beispiel gebastelt – zumal Requisiten zu einem Krippenspiel dazugehören.

Doch zurück zur Geschichte: Zunächst beamten sich die Schüler in eine römische Schreibstube. Kaiser Augustus hatte ja angeordnet, dass alle Bewohner des Reichs in Steuerlisten aufgeführt werden sollten.

Zu den Hirten aufs Feld

Der Beamvorgang tat gute Dienste, um zu ergründen, wie Josef und seine schwangere Verlobte Maria sich von Nazareth aus auf den Weg nach Bethlehem machten. Die Viertklässler Lilli Manhart und Robin Kesselring schlüpften hierfür in ihre Rollen. Dann ging es zu den Hirten aufs Feld, denen der Engel Gabriel die frohe Botschaft verkündete: „Fürchtet euch nicht, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids.“

Als nächstes beamten sich die Ketscher Schüler in den Stall zum Besuch der Hirten an der Krippe mit Maria und Josef. Quasi live waren sie dabei, als Josef meinte: „Es kommt schon wieder jemand.“ Drei Sterndeuter hatten den Weg in den Stall gefunden und reichlich Geschenke mitgebracht. Gold, Weihrauch und Myrrhe gab es für den König des Friedens.

Erfahrene Schauspielerinnen

Beim Krippenspiel, das ins Gemeindehaus übertragen wurde, damit möglichst viele zuschauen können, waren schon erprobte Krippenspiel-Kinder dabei. Clara Montag, Clara Schlenz oder Hannah Bierreth sind mit dabei, seit sie Erstklässerinnen sind. Nun sind sie in der fünften Klasse. Aber ob erfahrener Krippenspiel-Schauspieler oder nicht, die Kinder boten in jedem Fall beste Weihnachtsunterhaltung.

Zumal sich die Ketscher Schüler am Ende darüber unterhalten, was man von Jesus alles lernen kann. Und: „Aber Geschenke gibt es auch. Mit der Botschaft von der Geburt Jesu im Herzen wird es Weihnachten für uns – und für euch alle auch. Fröhliche Weihnachten“ – die Kinder hatten sich zu ihren Zuschauern gewandt. mab

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 27.12.2019