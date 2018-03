Anzeige

Der Sicherheitsdienst wird darauf ein ganz besonderes Augenmerk legen, dass die Warnhinweise auch eingehalten werden. Spaziergänger, die die Warnschilder und die Absperrbänder missachten, betreten den Wald auf eigenes Risiko. Wer sich nicht so ganz „sicher ist“, dem wird man an den so genannten Dopingständen – Bognerlatein, Pausenstand – die schon von weitem zu sehen sind, gerne Auskunft über den Weg durch den Wald oder das Bogenschießen selbst Auskunft geben.

Zuschauer können auch die Schützen auf dem Parcours ansprechen und sich über die Bögen der verschiedenen Klassen wie Recurve, Longbow sowie Holzbogen oder die Ausrüstung, seien es Pfeile, Köcher oder Messer informieren. „Bitte keine Berührungsängste“, teilt der Club mit, „die Schützen geben über ihren Sport, sehr gerne persönlich Auskunft. Der Schütze, der gerade schießt, sollte natürlich nicht angesprochen werden, da es sich in der Konzentrationsphase störend auswirken könnte“.

Interessierte können an den Pausenständen Rast machen. Für Speisen und Getränke ist gesorgt. „Der Verein erhebt den Anspruch, die Preise erschwinglich zu halten, sodass jeder, auch größere Familien, in den Genuss der Bewirtung kommen können, da das Bogenschießen schon immer ein Familiensport ist und es auch immer bleiben wird“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Siegerehrung wird am Ostersonntag auf dem Vereinsgelände der Ketscher Feldbogen stattfinden, wo den Gästen außer Kaffee und Kuchen auch Kulinarisches wie beispielsweise kambodschanisches Essen aus dem Wok oder auch Boeuf Stroganov vom Küchteam der Feldbogen gereicht wird.

Lagerfeuer auf Clubgelände

Für Groß und Klein wird am Samstag und Sonntag auf dem Gelände des Feldbogenclubs ein Lagerfeuer brennen, wo man mit den Bogenschützen über den Sport fachsimpeln kann. Kinder können auf dem Gelände toben, während die Eltern Ostern auf etwas andere Art genießen. zg

