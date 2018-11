Schultes erhält einen seltenen Orden

KETSCH.Nach einer langen Feiernacht der Narrhalla mit einigen Energieproblemen bei der Inthronisierungsfeier in der Rheinhalle ging es beim Rathaussturm am gestrigen Sonntagmorgen eher beschaulich zu. Pünktlich um 11.11 Uhr fand sich Bürgermeister Jürgen Kappenstein einer kleinen aber feinen Gruppe Narren gegenüber, die an den Schlüssel zu Rathaus wollten.

Ihre Lieblichkeit Valentina I. aus dem Hause Wagner legte sich gleich mit Kappenstein an, denn die kommenden Monate in der langen Kampagne 2018/2019 wird sie mit ihrer närrischen Streitmacht die Führung in der Enderlegemeinde übernehmen. Vehement wehrte sich der Verwaltungschef gegen die Zugkraft der Prinzessin, die sich schlau von einigen Helfern aus dem Vorstand der Narrhalla unterstützen ließ.

Präsident Dirk Berger, Adrian Ries, Robin Schneider, Jens Müller und der zweite Vorsitzende Michael Patyi sowie Ex-Hoheit Simone Schwab zogen mit am großen Schlüssel, bis sich Kappenstein nach einigen würdevollen Sekunden ergeben musste.

Die wenigen Schaulustigen, die am frühen Sonntagmorgen bei strahlendem Sonnenschein den Weg zum Rathaus gefunden hatten, applaudierten ordentlich. Obgleich keinerlei Amtsgeschäfte am Sonntag stattfinden, hatte sich Jutta Rebmann bereiterklärt für die närrische Übernahme einen kleinen Sektempfang auszurichten.

Und dann hatte Dirk Berger noch einen Orden für den Rathausobersten aus der Nacht zuvor gerettet, denn auch dazu gab es eine Geschichte zum Schmunzeln. Nach einem Anruf des Emblemherstellers vor wenigen Tagen stellte sich heraus, dass dieser die Motivfreigabe seitens der Narrhalla nicht registriert und somit mit der Fertigung nicht angefangen hatte. Somit standen gerade einmal 150 der glitzernden Sessionbegleiter für den ehrenvollen Abend zur Verfügung – einen davon hatte Berger reserviert und just zum Rathaussturm mitgebracht.

Nun ebenfalls „ordentlich“ und mit lobenden Worten für die gute Zusammenarbeit sowie das jederzeit „offene Ohr“ für die Narren bedacht hob Jürgen Kappenstein das Glas und freute sich mit den Narren auf die fünfte Jahreszeit, die eine lange Session beschert, noch ganze 114 Tage dauert. zesa

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 12.11.2018