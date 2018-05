Anzeige

„Was ändert sich?“, fragte Tobias Kapp für die CDU-Fraktion und wusste die Antwort: „So gut wie nichts.“ Denn obwohl der Maßstab gegenüber der Meldung nun fünfmal genauer ausfalle, seien die Gebietsgrenzen nur unwesentlich geändert. Es waren auch für Tarek Badr von der SPD nur Marginalien festzustellen, weshalb auch seine Fraktion zustimme.

Annette Läppchen hätte am liebsten neue Gebiete auf Ketscher Gemarkung ausgewiesen, doch wie die Unabhängige Grüne wusste, stand das nicht zur Debatte. Günther Martin, für Bündnis 90/Die Grünen im Rat, startete einen Exkurs zum Radweg an der Brühler Straße, ehe er zustimmte. Und Gerhard Weixler (parteilos) erinnerte an die Zeit, die bei der Umsetzung der Richtlinie dränge, und stimmte schnell zu.

Musikverein erhält Förderung

Einigkeit herrschte daneben darüber, dem Musikverein mit einer Förderung in Höhe von 1533 Euro unter die Arme zu greifen. Der Verein hat ein Keyboard und ein Xylophon angeschafft. Außerdem benötigte die seit 1979 bestehende Vereinskleidung eine Erweiterung des Sortiments. Und die Fasnachtsbekleidung der Musiker ist in die Jahre gekommen – Umhang und Sombrero waren auf rund 40 Jahre gealtert.

Rohbauarbeiten vergeben

Der Rat entschied einstimmig, den Auftrag für die Rohbauarbeiten an der Mensa der Neurott-Gemeinschaftschule der Firma Wenzel zu erteilen. Fünf Bieter wollten tätig werden und das Unternehmen aus Mannheim erhielt für etwas über 396 000 Euro den Zuschlag. Bauamtsleiter Hans Keilbach informierte, dass das teuerste Angebot 509 000 Euro ausgemacht hätte. mab

