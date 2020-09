Ketsch.Professor Hans-Peter Schwöbel, Sozialwissenschaftler, Schriftsteller und Pfleger der Kurpfälzer Mundart, kommt am Mittwoch, 4. November , um 19.30 Uhr ins Central Kino mit seinem Programm „Schwöbel kommt!“ und bietet Satire und Poesie – auf Hochdeutsch und im Mannheimer Dialekt, teilt das Kino mit.

„Fast singt er seine Texte. Anmutig, rhythmisch. Zur dunkel modulierten Stimme bewegt sich sein Körper sacht. Kaskadenartig strömen Worte hervor, überholen sich schier, tanzen miteinander. Wortschöpfungen lässt er sich auf der Zunge zergehen, schmeckt sie. Die Zuschauer folgen ihm gebannt. Sie schätzen den differenzierten Stil Schwöbels: gefühlvoll, intellektuell, anspruchsvoll“ – so wurde die Veranstaltung für Oktober in der Reihe „Heute Abend bei Michelfelders“ in Ketsch angekündigt. Aufgrund der aktuellen Corona-Vorschriften konnte und kann diese aber nicht in gewohnter Weise stattfinden.

Idee ins Kino übernommen

Das Programmteam des Kinos fand es schade, diesen Abend ganz ausfallen zu lassen – vieles, zu vieles liegt kulturell auf Eis. So wurde die Idee geboren, das Programm zu übernehmen. Es könnte auch der Auftakt zu einer kleinen, feinen Kleinkunst-Reihe im Kino werden.

Der Eintritt beträgt 12 Euro. Die Karten können ab sofort online, im Kino oder bei der Vorverkaufsstelle Buch & Manufakturwaren gekauft werden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 23.09.2020