KETSCH.Die Sommernacht war lau, die Gäste hatten es sich unter den Zeltdächern bequem gemacht, genossen frische Luft, heiße Hackbraten, Musik und plauderten angeregt bei kühlen Getränken beim Bootshausfest des Wassersportclubs. Ein wenig hat der Vorstand um den neuen Vorsitzenden Thomas Leiser die Organisationsstruktur angepasst und damit einen noch besseren Ablauf geschaffen.

„Jede Station bearbeitet selbst ihr Angebot, alle Fäden laufen dann bei Jonathan Green zusammen“, schilderte Leiser, dass es läuft. Viele Jugendliche waren unterwegs, sammelten Geschirr ein und bestückten das Spülmobil. Die Jugendabteilung sei gut aufgestellt, meinte der WSC-Chef, denn die bestehende AG mit der Marion-Dönhoff-Schule in Brühl mit deren Leiter Hagen Koch bringe auch 16 Schüler mit in den Verein. „Dorthin haben wir auch einen Großkanadier abgegeben, den die Schüler aufarbeiten“, erklärte Leiser. Im Hintergrund spielten „Mit ohne Strom“ – Tobias und Florian – gerade „Word up“ von Cameo, ein frisches junges Programm, „die beiden haben aber für jeden Anspruch was parat“, erklärte Leiser, und wenig später waren irische Klänge zu hören, kurz darauf etwas Deutsches.

Fahrten sind der Renner

Das passte zum bunt zusammengewürfelten Publikum aus jungen und mittelalten Paaren sowie älteren Herrschaften, die sich bestens unterhielten. Einige Kinder waren dabei, die mit Opa auf einem Großkanadier schonmal Trockenübungen machten. Es wurden Schwimmwesten angelegt und ausprobiert, wie es sich im Boot mit acht Plätzen sitzt.