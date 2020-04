Selbstzentriert in der Krise

Vielleicht kommt bei manchen Menschen inzwischen der Lagerkoller durch, vielleicht sind es auch grundsätzliche Zweifel an der ungekannten Situation: Rund vier Wochen nach dem Runterfahren des Landes scheint die Stimmung an manchen Stellen zu kippen. Neben berechtigten Sorgen um die dramatischen Folgen des „Lockdowns“ – wie Wirtschaftskrise, Existenznot und zukünftige Finanzierungsprobleme des Gesundheitssystems – wachsen offenbar auch diffuse Probleme. Der Verbleib der heimischen Gartenabfälle gehört unzweifelhaft zu Letzteren.

Zwar ist die Ausgangslage sicher ärgerlich: Wann, wenn nicht jetzt, haben viele Gartenbesitzer endlich Zeit für ein Großreinemachen in ihrer grünen Idylle. Dazu ist noch Frühling – also die Jahreszeit, in der so mancher ambitionierte Hobbygärtner im Dauereinsatz der üppig vor sich hinvegetierenden Flora stolze Mengen an Grünschnitt abtrotzt. Und dieser Abfall stört natürlich. Verbrennen ist weder erlaubt noch sinnvoll, also bleibt nur der Abtransport.

Doch wenn dieser aufgrund einer weltweiten Pandemie nicht möglich ist, muss man eben kreativ werden, und den Grünschnitt zwischenlagern. Das mag im Einzelfall ärgerlich sein, vielleicht auch im Detail nicht nachvollziehbar, aber wir können uns sicher sein, dass Krankenschwestern, Altenpfleger, Ärzte, Alleinerziehende, Selbstständige, Unternehmer, Angestellte in Kurzarbeit und – nicht zu vergessen – Erkrankte derzeit ganz andere Sorgen haben.

Ein wenig erinnert die Diskussion um den zeitweise geschlossenen Häckselplatz an das selbstzentrierte Gejammer über die momentane Langeweile. Wenn gesunde Profifußballer in vorsorglicher Quarantäne oder Instagram-Sternchen ohne Ausgang sich nach wenigen Tagen „Lockdown“ darüber auslassen, dass sie nichts mit sich anzufangen wissen, dann sehen wir einmal mehr, in was für einer Wohlstandsgesellschaft wir leben.

Und dann muss man deutlich sagen: Nein, weder die Unfähigkeit, das eigene Leben mit Sinn zu füllen, noch die Einschränkung, seinen Grünschnitt wie gewohnt zu entsorgen, sind die Probleme unserer Zeit. Vielleicht gehen die Maßnahmen gegen die Pandemie in Teilen zu weit, vielleicht sind die Folgen des „Lockdowns“ am Ende schlimmer als das Virus selbst. Die Leittragenden werden aber nicht die Gartenbesitzer sein, die kurzzeitig auf dem Grünschnitt sitzen geblieben sind.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 18.04.2020