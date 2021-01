„Seltsam ohne einen einzigen Badegast“

Ketsch.Es sind bald 30 Jahre, in denen Armin Luksch Bäderleiter in der Enderlegemeinde ist. 1992 trat er hier seinen Dienst an und hat in dieser Zeit schon vieles erlebt. Verregnete Sommer mit nur ganz wenigen Badeverrückten zum Beispiel. Hitzetage, an denen angesichts des Besucherandrangs von Wiese und Wasser kaum etwas zu sehen war. Lebensrettung, erste Liebe und deren Ende, Familienstreit und

...