Senioren sind eingeladen

Ketsch.Die Gemeinde lädt alle Senioren zu einem unterhaltsamen Nachmittag zum Backfischfest ein, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 6. August, von 15 bis 17.30 Uhr im Festzelt auf dem Festplatz statt.

Die Einladung richtet sich an alle Ketscher Bürger, die am 31. Dezember 70 Jahre und älter sind. Alle Gäste erhalten bei persönlichem Erscheinen Gutscheine für eine Mahlzeit und zwei Getränke an der dafür eingerichteten Ausgabestelle. Plätze im vorderen Bühnenbereich werden reserviert sein. Die Gemeindeverwaltung weist darauf hin, dass nur an den eingedeckten Tischen bedient werden kann.

Mit dem Bus zum Zelt

Für die musikalische Unterhaltung wird der Musikverein sorgen. Ein Kleinbus des DRK-Ortsvereins wird zur Mitfahrgelegenheit folgende Haltestellen anfahren: 13.10 Uhr Bushaltestelle Marktplatz/Kiosk, 13.30 Uhr Seniorenwohnanlage Dossenheimer Straße 2 bis 4, 13.50 Uhr Haupteingang Neurotthalle, Mannheimer Straße, 14.10 Uhr Seniorenheim Avendi, Parkstraße 5, 14.30 Uhr Haus der Begegnung, Kolpingstraße 8, 14.50 Uhr Ecke Kolpingstraße/Böttgerstraße. Für die Rückfahrt wird der Bus um 17.30 Uhr bereitstehen. zg

