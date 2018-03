Anzeige

Alle Teams sollen so stark wie möglich gemacht werden und dabei alle das gleiche System spielen, erklärte Becker: „Ein Mädchen, das heute in der C-Jugend ist, soll wissen, dass sie in vier oder fünf Jahren in der ersten Mannschaft genau die gleichen Möglichkeiten hat, mit den anderen Erfolg zu haben.“

Karrierestart im Finanzwesen

Ein wichtiger Baustein sei der Spaß am Handball. Adrian Fuladdjusch gab einen Überblick zum Trainerteam. Vakante Stellen seien neu besetzt worden, jetzt sei man noch breiter aufgestellt, sagte der Coach der Junior-Bären. Bei einem Elternabend gibt es demnächst mehr Informationen zu den Jugendtrainern. Regionaldirektor Markus Fissl bekam einen signierten Ball der Zweitliga-Mannschaft überreicht.

Die Sparkasse hatte einen Teil ihres digitalen Showrooms aufgebaut und informierte über Ausbildungsmöglichkeiten. „Es geht im Sport wie auch bei uns um guten Nachwuchs“, beantwortete Ausbildungsleiter Jochen Knopf die Fragen der Handball-Mädchen. Mit den Ausbildungsgängen Bankkauffrau, Finanzassistentin oder dem Dualen Studiengang BWL Fachrichtung Bank habe die Sparkasse „optimale Starts für eine Karriere in der Welt der Finanzen“ im Angebot.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 23.02.2018