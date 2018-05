Anzeige

Ketsch.Kreuzweg, in der Karwoche begangen, ist den meisten ein Begriff. Aber der Osterweg für die Zeit nach Ostern ist weitaus weniger bekannt. Und so war es Helga Rey und Annette Meixner ein Anliegen, die Mitglieder ihrer Kolpingsfamilie und Freunde zu einem spirituellen Osterweg-Abend nach St. Sebastian einzuladen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Pater Theo Schmidkonz hat ein Büchlein zur Botschaft der Auferstehung verfasst, erzählt in 14 Stationen von den Begegnungen des Auferstandenen und lädt ein, diesen Osterweg mitzugehen. Sieger Köder bereicherte das Werk mit Bleistiftzeichnungen.

Einfühlsame Kommentare

Die Frauen, die trauernd am Ostersonntagmorgen das Grab besuchen wollen und mit großem Stauen dieses leer vorfinden. Maria von Magdala, die Begegnung mit den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus, Thomas, der nur glaubt, wenn er sieht: All das gehört zum Osterweg, so die Mitteilung weiter. Die Zeichnungen groß auf die Leinwand projiziert, die Stationen des Osterweges einfühlsam von Helga Rey kommentiert und passende Lieder von Annette Meixner auf dem Keyboard gaben dem Abend eine besondere Tiefe. Jeder Besucher durfte sich am Ende ein Bild von der Station, die ihn am meisten berührte mitnehmen. mf