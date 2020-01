Ketsch/Schwetzingen.Oftersheims Bürgermeister Jens Geis spielte beim Neujahrsempfang der Ahmadiyya Muslim Jamaat Schwetzingen seinen Erfahrungsvorsprung aus: „Ich kann nur sagen hier in Ketsch: sie ist eine Bereicherung“, sagte er. Freilich müsse die Muslim Gemeinde noch Werbung in Ketsch machen, wo zehn Familien der Ahmadiyya Muslim Jamaat leben. So war der Empfang im Haus der Begegnung mindestens ein guter

...