Sie liefern nicht nur den Honig

„Ganz so weit sind wir hier in Deutschland noch nicht“, erklärt Imker Günter Martin, den wir besuchen. Doch auch er hat das „Aber“ schon parat, denn dank der Monokultur und exzessivem Einsatz von Insektenvernichtungsmitteln rundum, haben die Bienen hier viel zu wenig Spätblüher, die für sie Nahrung bereithalten.

Es fehlen Blüten in Wald und Flur

„Bis Mai ist noch alles in Ordnung“, schildert der Imker den Jahreslauf in Sachen Bienenfutter. Dann wären es die hohen Wiesen mit den natürlich wachsenden und blühenden Kräutern – alles, was früher in den Blühstreifen rund um die bestellten Felder wuchs und heute Seltenheitswert hat. Scharfgarbe, Mohnblumen, Ringelblume, Kornblume, Disteln, Fettwiesen für die Kühe (die es ja auch nicht mehr im früheren Umfang gibt) – die Bienen wurden angelockt und bedienten sich in ihrem ganz speziellen „Supermarkt“. Im Spätjahr gab es Blühgräser als Futterquelle für die schwarz-gelben Honigproduzenten. Ganz nebenbei bestäuben die summenden Flieger dabei Bäume und Sträucher, damit diese Monate später Früchte tragen. Der Wald ist auch nicht mehr wie früher eine „Bienenweide“, wird als Hochleistungswald für die Holzvermarktung forciert.

Bevor wir weiterreden, schauen wir eines seiner Bienenvölker an. Die sind noch in der „Winter-Unruhe“, obgleich die Sonne scheint und sich rundherum erste Blüten daran wagen ihre zarten Blütenblätter zu öffnen. Martin erläutert: „So lange nicht mehr als zehn Grad Celsius im Bienenstock herrschen, fliegen die Bienen nicht.“

Derzeit wird gekuschelt im „Bienenheim“, denn durch das Aneinanderreiben entsteht Wärme. Seine Bienen haben Charakter, sagt Günter Martin, nicht jeder Bienenstock ist wie der andere, „wie bei Menschen, die sind ja auch nicht alle gleich – mal nett, mal weniger nett“. Im Allgemeinen beschreibt er das Interesse der Menschen an Natur und Umwelt als groß, der Zuspruch zum Imkerverein ist das auch. „Der Idealismus die Bienen retten zu wollen kommt zuerst, einen Beitrag dazu zu leisten, das ist sehr lobenswert“, weiß Martin.

Dann kommt die Arbeit, „und es ist Arbeit Bienenvölker zu besitzen, mit ihnen verantwortungsbewusst umzugehen“, bekräftigt er, dass man neben Zeit auch Geld investieren muss. Es ist die Ausstattung der Bienenbeuten, etwa Häuser oder Kästen, die Honigschleuder, Gläser und vieles mehr, die angeschafft werden müssen.

Jeder kann etwas machen

„Zudem kann man nicht einfach ein Bienenvolk in den Garten stellen“, sagt Martin, das rufe dann schnell mal die Nachbarn auf den Plan. Er spricht von 80 Imkern rund um Hockenheim vor noch wenigen Jahren, heute seien es noch 20.

Was also hilft die Bienen am Leben und in einer notwendigen Populationsgröße zu halten? „Das Bewusstsein bei allen – von Politikern über Landwirte bis zum Nachbarn – dass die Bienen einen hohen Wichtigkeitsgrad im Ökosystem haben, dass man für ihr Überleben etwas tun muss, damit der Kreislauf der Natur weiter funktioniert“, stellt er klar. Blühpflanzen für Beete, Randstreifen und Balkonkästen gibt es als Bienenfutter übers gesamte Jahr, das kann jeder für lebendige Vielfalt säen oder pflanzen, nennt er als eine mögliche Maßnahme. Ohne Insekten gibt es zum Beispiel auch weniger Vögel, Fledermäuse, Frösche, Kröten – die Liste ist erweiterbar, sollte zum Nachdenken und Andershandeln anregen, meint der Imker.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 27.02.2018