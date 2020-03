Sie singen Welthits „uff kurpälzisch“

Ketsch.Musik-Comedy in bestem Kurpfälzer Dialekt steht am Freitag, 27. März, um 20 Uhr im Ferdinand-Schmid-Haus an – dann kommt die „Ron Prinz Kombo“ zu einem Konzert in die Enderlegemeinde.

Mit ihrem Programm „Welthits uff kurpfälzisch“ sorgt das Trio mit

Dame für jede Menge spaßvolle Unterhaltung unter den Zuschauern, verspricht eine Pressemitteilung. Alte Weisheiten, Sprüche und jede Menge Vorurteile werden – humorig im heimischen Dialekt vertextet – mit den großen Melodien unserer Zeit verknüpft und lassen dabei den maximalen Frohsinn für das Publikum entstehen.

Es wird übersetzt

Die bezaubernde „Ulknudel“ Anne Geser am Mikrofon sorgt mit ihren drei Musikern Alex Irmler, Ronald Mummert und Thomas von Haefenaus der Schlagerszene immer wieder für feuchte Augen, wenn sie sich und ihre Umwelt zielsicher auf den Arm zu nehmen weiß. Stets im Dialog mit dem Publikum befindlich wird zwischendurch für dialektunkundige Gäste übersetzt, versprechen die Veranstalter. So dürfte wirklich jeder etwas verstehen.

Wer die großen Hits der Musik einfach auf eine besondere Art und Weise hören und sich gleichzeitig bestens amüsieren möchte, der ist bei der „Ron Prinz Kombo“ im Ferdinand-Schmid-Haus gut aufgehoben, so die Pressemitteilung.

Tickets für das Konzert am 27. März gibt es in der Gemeindebücherei, Reservierung unter Telefon 06202/6 07 04 66, oder online unter www.ketsch.de sowie bei Buch und Manufakturwaren in der Hockenheimer Straße 34. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 10.03.2020