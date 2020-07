Sie wachsen auf Feldern und mitten im Ort

Ketsch.Wer in der Region eine Auszeit bei einem schönen Spaziergang oder bei einer Radtour genießt, der erblickt sie sicherlich auf dem Weg: die sonnenzugewandten Blüten der Sonnenblumen, die manchmal zu tausenden auf den Feldern stehen. Wie robust und durchsetzungsfähig diese Sommerpflanze ist, zeigt sich deutlich – denn auch mitten in der Ortschaft oder an eher ungewöhnlichen Stellen wächst die Blume aus dem Boden, wie das Bild aus der Gutenbergstraße in Ketsch zeigt.

Der Gattung nach gehört die Sonnenblume zu den Korbblütlern und erreicht meist eine Wuchshöhe von etwa ein bis zwei Metern. Der rau behaarte Stängel trägt die große Blüte, die in Form und Farbe der Sonne gleicht. Warme Temperaturen benötigt die einjährige Pflanze genauso wie viel Licht. Der Nektar der Pflanze ist bei Insekten sehr beliebt, schließlich weißt er zu Zeiten der Hauptproduktion einen Zuckergehalt von bis zu 35 Prozent auf.

Eine Eigenart der Sonnenblume ist es, sich immer dem Sonnenlicht zuzuwenden. Sie verfolgt die Sonne von Ost nach West und dreht sich nachts oder in der Morgendämmerung nach Osten zurück. Ihre Blütezeit reicht von Juli bis in den September und sie gilt als ursprünglich im südlichen Kanada, der USA und in Mexiko beheimatet. Um 1552 brachten spanische Seefahrer Sonnenblumensamen nach Europa, wo die gelbe Pflanze zunächst als Zierpflanze angebaut wurde.

Weltweit wurden 2018 Sonnenblumen auf 26,7 Millionen Hektar angebaut und sie ist damit die Ölpflanze, die weltweit nach Soja und Raps die drittgrößte Anbaufläche einnimmt. Ihr Anblick weckt bei vielen Menschen eines: Sommergefühl und gute Laune! csc

