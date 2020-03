Sie zeigen Zivilcourage

Ketsch.In der Enderlegemeinde haben sich mehrere junge Menschen zur Helfergruppe „Ketsch Solidarisch” zusammengefunden, um älteren und schwächeren Menschen in den schweren Zeiten der Corona-Krise zu helfen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die junge Gruppe bietet älteren und schwächeren Menschen an, für sie ab diesem Montag, 16. März, Einkäufe für wichtige Lebensmittel und Produkte – wie Essen, Wasser oder Toilettenpapier – zu tätigen und diese nach Hause zu bringen.

„Falls Sie zur Risikogruppe des Coronavirus gehören, sich nicht trauen einkaufen zu gehen oder keine Angehörigen haben, die helfen können, melden Sie sich gerne“, heißt es in der Mitteilung. Zu den Helfern von „Ketsch Solidarisch” gehören sechs junge Frauen und Männer aus Ketsch und Umkreis. Dabei ist auch Gemeinderatsmitglied Moses Ruppert und Maike Kugler, Turnerin der TSG. Die Gruppe möchte in schweren Zeiten Solidarität mit der älteren Generation zeigen und zu Zivilcourage und gesellschaftlichem Zusammenhalt aufrufen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 16.03.2020