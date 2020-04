Sind alle nun redseliger?

Das Social-Distancing durch die Kontaktsperre begleitet uns nun schon einige Wochen in diesen Zeiten von Corona. Wo früher Menschen eher gestresst und gehetzt waren und jeder nur schnell zum nächsten Termin rannte, lässt sich ein kleines Phänomen beobachten. Natürlich mit dem nötigen Abstand sprechen Personen miteinander, die vor Corona vielleicht einfach achtlos aneinander vorbeigerannt wären.

Außerdem verbringt man nun doch einen gewissen Teil seiner Zeit in Warteschlangen, denn der Zutritt zu diversen Einrichtungen ist ja doch streng limitiert. Jetzt, da alle sozusagen im gleichen Boot sitzen, feiert der Smalltalk ganz offensichtlich eine Renaissance.

Wie geht es meinem Gegenüber in der aktuellen Situation? Wie bewertet man die neuen Verordnungen? Kennt jemand jemanden, der einen kennt, der vielleicht tatsächlich infiziert war? Was hört man so aus anderen Ländern?

Und am Schluss des Gesprächs gibt es immer wieder die gemeinschaftliche Erkenntnis: Es ist, wie es ist – man weiß ja nicht, wie lange noch. Und am Ende findet sich wie ein Mantra der Satz, der für mich schon längst das Jahr 2020 prägt: Bleiben Sie gesund!

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 23.04.2020