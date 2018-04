Sinnvolle Ausgaben

Anzeige

Es sind wahrlich hohe Summen, die da in die Sanierung und Erweiterung der Neurottschule fließen. Mehrere Millionen Euro, die vom Steuerzahler erwirtschaftet werden müssen – denn auch die von den Gemeinden so heiß geliebten Zuschüsse von Land und Bund wachsen ja nicht auf den Bäumen. Und wie so oft beim Sanieren, gilt wohl auch hier: Wenn man das ganze Haus abreißt und von Grund auf neu baut, ist es günstiger, als immer wieder aufs Neue Löcher zu stopfen.

Doch die Investition in die Neurottschule ist eben auch eine selten sinnvolle: Bildung bleibt Deutschlands größte (Wirtschafts-) Ressource. Und verglichen mit vielen anderen öffentlichen Ausgaben ist die Sanierung von Schulen tatsächlich sinnstiftend. Die sich über die Jahre ansammelnde stückweise Sanierung öffentlicher Gebäude ist dabei dem System geschuldet – viele kleine Summen sind im Einzelfall nach außen immer besser vermittelbar als einzelne sehr große, auch wenn es sich in der Gesamtsumme vielleicht nicht rechnet.

Zu hoffen bleibt, dass die Arbeiten zügig und in guter Qualität vorankommen. Denn Lernen auf einer lärmenden Baustelle ist besonders schwierig. Außerdem geht es teilweise um potenziell lebensrettende Maßnahmen beim Brandschutz. Auch wenn es beim Bauen immer zu Verzögerungen kommen kann – monatelang auf den Fluchtweg warten zu müssen, ist doch etwas anderes, als ein verspäteter Einzugstermin.