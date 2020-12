Sitzung findet online statt

Ketsch.Die Lokale Agenda informiert, dass aufgrund der aktuellen Corona-Maßnahmen die Sitzung am Mittwoch, 9. Dezember, um 19.30 Uhr online durchgeführt werde. Wer daran teilnehmen wolle, solle an lokale-agenda-ketsch@web.de eine kurze Nachricht senden, um die Zugangsdaten zu erhalten.

In dieser Sitzung erfolge der Jahresrückblick und die Planung für 2021. Auch Abstimmungen für die zweite Etappe der Aktion „Ketsch fährt fair – Solidarität im Straßenverkehr“ im Frühjahr 2021 und die Planung von Wartungsarbeiten am Naturweg Ketscher Rheininsel stünden auf der Tagesordnung.

Wer Ideen rund um Ketsch habe oder sich gerne an den bestehenden oder künftigen Aktionen beteiligen möchte (beziehungsweise nur mal zuhören oder reinschnuppern wolle), sei zur Onlinesitzung eingeladen. Weitere Infos gebe es online unter www.ketsch-lokaleagenda.de.

„Bitte mitmachen“

An den Ortseingängen ermunterten die farbenfrohen Schilder „Ketsch fährt fair“ zum partnerschaftlichen Verhalten im Straßenverkehr – die Agendagruppe wünscht sich, dass möglichst viele Ketscher mitmachen. In einem Flyer würden die wichtigen Aspekte vorgestellt; er sei unter www.ketsch-lokaleagenda.de erhältlich und sei im Rathaus, in der Gemeindebücherei und Apotheken sowie in Ketscher Fahrschulen für Interessenten ausgelegt. Im Straßenverkehr gelte, dass auf den schwächeren Rücksicht genommen werden müsse. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 03.12.2020