Skater haben Anlage zurück

Ketsch.Die Skater haben ihre Anlage auf dem Festplatz zurück. Am Freitag verankerten Bauhofmitarbeiter die Obstacles – so heißen die Rampen oder Hindernisse, die die Skateboardfahrer für ihre Tricks benutzen. „Das ist ein guter Kompromiss“, sagte Jan Luttkus (28) zur neuen Anordnung, der am Tag zuvor mit Sandra Keller vom Bauamt und dem Jugendbeirat mit Moses Ruppert und Alexandra Rohr besprochen

...