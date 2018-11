Slogan am Ortseingang: „Rasen ist doof“

Ketsch.Beim monatlichen Treffen der Lokalen Agenda im Ferdinand-Schmid-Haus fasste Sprecher Gernot de Mür die Ergebnisse eines Workshops zusammen, als sich Mitglieder der Lokalen Agenda trafen, um Slogans für die Banner an Ortseingängen „Ketsch fährt fair“ vorzuschlagen. „Fair lenken, an andere denken“, „Rasen ist doof“, „30 ist auch schnell“, „Heute schon gebremst?“ oder „Fair fahren“ kamen dabei in die engere Auswahl.

Auch setzten sich die Mitglieder mit dem Thema „Was ist fair?“ auseinander. Denn die Lokale Agenda macht sich auf sympathische Art für die Sicherheit im Straßenverkehr stark, und dass alle, die unterwegs sind, egal ob zu Fuß, mit dem Auto oder den öffentlichen Verkehrsmitteln, fair und rücksichtsvoll miteinander umgehen.

Wenn sich die Verkehrsteilnehmer als gleichberechtigte Partner verstehen und mit Respekt unterwegs sind, ist es für alle angenehmer und entspannter. Gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit sind insbesondere Fahrradfahrer und Fußgänger dazu aufgerufen, sich hell und auffällig zu kleiden und so zur eigenen Sicherheit beizutragen. Gemeinsam sollen in den Monaten des kommenden Jahres weitere Themen, Inhalte und Aktionen diesbezüglich entwickelt und umgesetzt werden. Zur Sprache kamen auch, Angebote für die grafische Gestaltung einer Infotafel am Insektenhotel einzuholen, sowie das weitere Vorgehen, was die Realisierung des Werbevideos „Ketsch fährt fair“ betrifft.

Gerhard Prendke hat dafür Kontakt mit den Jugendbeiräten aufgenommen und positive Rückmeldung erhalten, wie er informierte. Wolfgang Rohr hat sich bereiterklärt, die Filmemacher vom Central-Kino anzusprechen, vor allem SWR4-Radiomoderatorin Doris Steinbeißer, „die uns mit Sicherheit Tipps geben kann, wie dieses Projekt am besten zu realisieren ist“, so Rohr. Zusätzlich wurde für das Auffüllen des Schilfvorrats für das Insektenhotel der morgige Samstag um 9.30 Uhr, festgesetzt. Nötig seien auch Wartungsarbeiten am Naturweg, wo die Tafeln gesäubert und die einzelnen Pfostenenden mit einer Schutzschicht versiegelt werden sollen, um sie so vor Verwitterung zu schützen. Dafür sei eine Besichtigung vor Ort nötig, so der Sprecher der Lokalen Agenda Gernot de Mür. Die bei der Sitzung anwesenden Mitarbeiter legten fest, sich am Försterhaus zu treffen und bei einem Rundgang gemeinsam das Vorgehen zu besprechen.

Nächstes Jahr steht Jubiläum an

Als nächstes Thema stand die Terminplanung für 2019 auf der Tagesordnung. Neben den monatlichen Sitzungen, die weiterhin im Abstand von vier Wochen stattfinden werden, erwähnte Gernot de Mür die wichtigsten Aktionen, die im nächsten Jahr anstehen. Das wären vor allem der Naturerlebnistag im April, das Ferienprogramm sowie die Vorbereitungen für die Jubiläumsveranstaltungen. „Im Juli 2019 sind es genau 20 Jahre seit der Gründung der Lokalen Agenda“, erläuterte Gernot de Mür, „die Veranstaltung für die Jubiläumsfeier setzen wir jedoch voraussichtlich für den September an.“

Am Ende wurde noch die Notwendigkeit neuer Vorlagen für Kinderfiguren erörtert, die Bereitstellung von Igelbehausungen für Privatgärten sowie über das Projekt „Stadtradeln 2019“ diskutiert.

