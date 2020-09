Smart Ketsch

Der Bürger hat es gerne schön und sauber in seiner Gemeinde. Da stört der volle Mülleimer. Da nervt der wenig fachgerecht entsorgte Hundekot. Und da kann es nicht sein, dass die Verwaltung nichts dagegen tut. Also ran ans Smartphone, rein in Facebook und selbstverständlich mit Bild ein Prangerpost in die weite Welt entlassen. Dabei gibt es smarte Möglichkeiten, das Rathaus über Missstände zu informieren.

Stadtplaner rühmten schon vor Jahren Verwaltungen, die in nicht allzu ferner Zukunft den Verkehr mit Hilfe von Sensortechnik regeln. Sensoren geben ein Spiegelbild des Verkehrsaufkommens, sodass Ampeln entsprechend geschaltet werden. So lassen sich zum Beispiel Staus verhindern. Städte also, die ihre Infrastruktur höchstmöglich digitalisiert zum Wohle des Menschen vorhalten – smart Cities. Nun soll das nicht heißen, dass Ketsch schon Mülleimer mit Sensoren hat oder haben muss, die bei einem gewissen Füllstand ihre Leerung automatisch auslösen. Sie kennen das von Ihrem Kühlschrank, der, sobald die Milchflasche nur noch ein Viertel gefüllt ist, automatisch Milch beim Milchmann ordert – smart eben.

Smart bedeutet in Ketsch, dass man der Verwaltung erst einmal die Möglichkeit einräumt zu reagieren. Und Ketsch ist vielleicht viel smarter als mancher denkt. Online, also per Smartphone, kann man die Verwaltung über Schäden und Missstände im öffentlichen Raum informieren. Auch die BürgerApp bietet die Option, mit Bild geeignet in Kenntnis zu setzen. Wenn die Verwaltung partout nicht reagiert, kann man den Prangerpost – bei Bedarf mit sinnentleertem Geblubber – im sozialen Netzwerk ja immer noch absetzen.

