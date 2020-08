Smart kommt von Fahrbahn ab

Ketsch/Brühl.Zu einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 599, die von Brühl über Ketsch weiter nach Hockenheim führt, ist es am Dienstagmorgen gegen 8.15 Uhr gekommen. Nach ersten Informationen ist die Fahrerin eines Smarts auf der Straße von Mannheim in Richtung Bundesstraße unterwegs gewesen. Kurz nach der Abfahrt Brühl kam das Fahrzeug aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich laut Angaben der Poizei, fuhr eine Leitplanke um und kam schließlich etwa 50 Metern hinter der Leitplanke auf dem angrenzenden Acker auf den Reifen zum Stehen. Die Fahrerin wurde nach einer ärztlichen Versorgung vor Ort in ein Krankenhaus zur weiteren Untersuchung gebracht. Nur wenige Meter weiter wäre das Fahrzeug im Leimbach gelandet. Wie die Polizei mitteilt, war die Richtungsfahrbahn während der Unfallaufnahme sowie der nachfolgenden Bergungsarbeiten zwischen Brühl und der Bundesstraße 291 gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Die Sperrung wurde um kurz vor 10 Uhr wieder aufgehoben. Weshalb die leicht verletzte Dame mit ihrem Auto von der Fahrbahn abkam, ermitteln nun die Beamten des Verkehrsdienstes Mannheim. Der entstandene Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden.