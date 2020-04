Solaranlagen bringen dem Nutzer oft mehrfache Vorteile

Ketsch.„Fridays for Future“ erkenne die große Verantwortung, deshalb gingen die Schüler nicht mehr auf die Straße und hätten die Freitagsstreiks abgesagt, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins Sonnenernte. Auch der Vorstand des Ketscher Vereins ist wichtig: „Zuhause sollten wir uns damit beschäftigen, wie wir Krisen solidarisch lösen können. Wir dürfen – so schlimm die Corona-Krise momentan auch ist – aber nicht vergessen, dass die Klimakrise auch weiterhin eine existenzielle Bedrohung darstellt. Unter dem #NetzstreikFürsKlima ist zu lesen, wie der Protest bis auf Weiteres ins Internet verlagert wird. Wir hören alle auf die Wissenschaft und bleiben erst mal zuhause, weil das die Umstellung ist, die in dieser Krise von uns verlangt wird.“

Die Umweltschützer danken allen, die anlässlich der „Earth Hour“ am vergangenen Samstag in Ketsch für eine Stunde das Licht ausschaltet und so gemeinsam ein Zeichen für unseren lebendigen Planeten gesetzt haben.

Der Verein Sonnenernte bittet nun die Menschen, „die Zeit in der sie mal aus ihren üblichen Alltagsroutinen herausgerissen wurden, zu nutzen, um über eine umweltverträgliche Zukunft nachzudenken.“ Spätestens wenn ein Gerüst beispielsweise für eine Dachreparatur aufgestellt werden müsse, solle die Nutzung der Sonnenenergie – sowohl thermisch als auch für die Stromversorgung – wohlwollend zur Zukunftsvorsorge erwogen werden, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins. Wenn bei der Sanierung eines Balkongeländers entsprechende Module montiert würden, ergebe sich oft auch ein doppelter Spareffekt. Die Anlagen seien meist günstiger als eine neue Balkonverkleidung und als Mehrwert lieferten sie kostengünstige Energie. zg

Info: Infos über den Umweltverein sind unter www.sonnen ernte.hpage.de/ erhältlich.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 02.04.2020