Ketsch/Hockenheim.Es sei „die Zeit der Macher und nicht der Mauler“ sagt Harald Schlumpp, der mit Johannes Härdle gemeinsam die Geschäfte des Johanneshofs in der Seewaldsiedlung führt. Am Mittwoch habe man die Gartenwirtschaft wegen der Coronakrise freiwillig geschlossen. Einerseits seien die hygienischen Maßnahmen schwierig umzusetzen gewesen, andererseits habe man nicht dem Siegel, „den Hals nicht vollzubekommen“ anheimfallen wollen, sagt Schlumpp.

Also machte die Not lieber erfinderisch und das Angebot der Gartenwirtschaft wird nun kurzerhand als Dienstleistung im Lieferservice an die Frau und den Mann gebracht. Die Macher des Johanneshof dachten dabei aber nicht nur an sich, sondern riefen die Aktion „Solidarität statt Konkurrenz“ ins Leben. Alle Gastrobetriebe der Region, die kurzfristig auf Lieferung umstellten, sollen sich melden. „Wir haben auf Facebook über 12 000 Likes“, sagt Schlumpp – dieses Pfund hat nicht jeder.

„Ihr könnt weiter auswählen“

Schlumpp und Co. haben eine Liste zusammengestellt, die auf der Facebook-Seite des Johannesruf mit dem Aufruf „bitte teilen“ zu finden ist oder auch auf der Homepage www.johanneshof.de die neuen Lieferservices aufführt. Schlumpp betont, dass es nicht um Lieferservices geht, die es eh schon gab – es sind die neuen, die in der Coronakrise umgestellt haben. Die Botschaft an die Kunden: „Ihr könnt weiter auswählen.“ Schlumpp hat viel Dank von seinen Kollegen erfahren, „die waren echt goldig“. Die Liste, die ständig aktualisiert wird, liest sich für unser Verbreitungsgebiet und darüber hinaus derzeit so:

Hockenheim

La Favola Antica: www.la-favola-antica.de;

Güldener Engel: www.gueldener-engel.de;

Bella Capri: Telefon 06205/71 69;

La Rosa dei Venti: www.larosadeiventi-hockenheim.de;

Delphi: www.delphi-hockenheim.net

Pizzeria Azzurra: 06205/10 45 49;

FV 08 Ellens Hähnchenparadies: 06205/68 82;

Johanneshof: www.johanneshof.de.

Ketsch

Odysseus: www.odysseus-ketsch.de;

Dolce e Salato: 06202/9 50 36 00;

Goldenes Lamm: 06202/6 15 62;

Mampf & Schmatz: 06202/9 50 73 86;

Bella Capri: 06202/6 59 00;

Zum alten Fritz: www.alter-fritz.eu;

Kleintierzuchtverein: 06202/6 46 36.

Brühl Krone – das gasthaus: www.krone-dasgasthaus.de;

Gasthaus Zur Traube: 06202/7 18 18;

Ratsstube: www.ratsstube-bruehl.de;

Roter Hahn: 01520/4 82 73 35;

Gios Filzkugel: 06202/7 47 36;

Gaststätte Split Kleintierzüchter: 06202/9571356.

Schwetzingen

lebensmittel.punkt: www.der-moebius.de;

Mamma Rosa: 06202/45 35;

Trattoria Pina am Stadion: 06202/ 2 89 99 91;

Zum Rheintal (Hirschacker): 06202/1 26 11 77;

Pizzeria Divino im Badner Hof: www.pizzeria-divino.de;

La Romantica: 06202/5 90 99 81;

Speyer

Zum alten Engel: www.zumaltenengel.de;

Picobello: www.piccobello.info;

Pizza Eck: 0176/74 68 83 58;

Currysau: www.currysau.de;

Maximilian: 06232/1 00 25 21;

Flaming Star im Pfalzgraf: www.flaming-star.de;

Zapata: www.zapataspeyer.de.

Neulußheim

La Fontana: www.lafontanadicapri.de;

Ristorante Cavallino: 06205/3 15 72;

Delvinaki (Lussheimer Hundefreunde): 06205/2 59 17 81.

Altlußheim

Gasthaus zum Hirsch: www.gasthaus-zum-hirsch-altlussheim.de;

Da Antonio/Rheinfrankenhalle: www.ristorantedaantonio.com.

Plankstadt

Kleiner Plänkschter: https://kleinerplaenkschter.de/;

Die Wärtschaft – Esse wie dahoam: 06202/7 60 61 16;

Bratenflotte: www.bratenflotte.de.

Oftersheim

Landhof Oftersheim: www.restaurant-landhof.de.

Eppelheim

Grill Restaurant Akis: www.grillrestaurant-akis.de;

Goldener Löwe: www.goldener-loewe-eppelheim.de;

Zum Pflug: www.zumpflug-dergrieche.de.

Reilingen

Akropolis: www.akropolis-reilingen.de.

Otterstadt

Zum Lamm: 06232/3 24 34.

Mühlhausen im Kraichgau

Da Giovanni: www.dagiovanni-muehlhausen.de.

Bad Schönborn

Da Renato: 07253/16 26.

Wiesloch

Trattorioa Italia: www.trattoriaitalia-wiesloch.de.

Großfischlingen bei Landau

Weinstube An der Weed: www.anderweed.de.

Neckargemünd

Schützenhaus La cucina italiana: 06223/9 72 73 33.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 23.03.2020