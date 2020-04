Sommer ist jetzt Dirigent

Ketsch.Bei Cantiamo geht es weiter: Wie bereits berichtet, suchte der Verein im Februar einen neuen Chorleiter. Drei Bewerber stellten sich einem Probedirigat und den anschließenden Fragen der Sängerinnen und Sänger. Nach dem Aufbereiten der Vor- und Nachteile jeder Entscheidung sollte in einer Mitgliederversammlung Mitte März darüber abgestimmt werden, schreibt der Chor in einer Pressemitteilung.

„Aber auch uns machte das Coronavirus einen Strich durch die Rechnung. So wurde kurzfristig auf eine Briefwahl umgestellt. Alle nötigen Unterlagen wurden erstellt, verpackt, verteilt und lagen rechtzeitig zum Wahltermin in den Briefkästen aller Chormitglieder. Mit einer Wahlbeteiligung von 94 Prozent zeigte sich die Bedeutung dieser Entscheidung. Mit großem Vorsprung gewann Bernhard Sommer diese Wahl und er freut sich sehr darüber“, so der Verein. Bernhard Sommer sei in der Region vielen bekannt, nicht zuletzt durch seine Tätigkeit als Musiklehrer am Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium in Hockenheim.

Jubiläumskonzert verlegt

„Offen bleibt, wann die Corona-Pandemie es erlaubt, wieder zu proben. Aufgrund der aktuellen Situation steht nur fest, dass unser Jubiläumskonzert 25 Jahre Cantiamo auf das nächste Frühjahr verlegt werden muss. Den genauen Konzerttermin werden wir bekanntgeben, sobald er feststeht. Wir freuen uns sehr auf die Arbeit mit Herrn Sommer“, heißt es in der Mitteilung abschließend. zg

