Songs von Johnny Cash

Ketsch.Fünf Musiker aus verschiedenen Bands haben sich gefunden, um als „Man in Black“ die Musik des Countrysängers Johnny Cash wieder auf die Bühne zu bringen. Im Zentrum steht dabei die Stimme von Harald Wein aus Altlußheim.

Seine Mitmusiker sind Klaus Hösselbarth an der Pedal Steel, Helmut Huber an der Gitarre, Willi Fuchs am Schlagzeug und Stefan Martens am Bass. Mit dabei die Sängerin Marion Weinert aus Mannheim, um June Carter zu präsentieren.

So wird die Musik Cashs und von dessen musikalischen Wegbegleitern am Samstag, 10. November, ab 20 Uhr das Ferdinand-Schmid-Haus erfüllen. Karten gibt es im Vorverkauf zum Preis von 8 Euro in der Gemeindebücherei sowie bei Buch & Manufakturwaren. zg

