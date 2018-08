Sonne, Sand und Beachvolleyball

Ketsch.Die Volleyballabteilung der TSG hat zehn- bis 14 Jahre alten Kindern und Jugendlichen die Grundzüge des Beachvolleyballs nähergebracht: baggern, pritschen, hechten.

Zunächst wurden die Nachwuchs-„Beacher“ mit Übungen an die einzelnen Techniken herangeführt, um dann in kleinen Spielen („1 mit 1“ und „1 gegen 1“) das Erlernte erfolgreich umzusetzen. Das Beachvolleyball-Feld war dazu in viele kleine Felder unterteilt.

Es wurden immer wieder neue Paarungen ausgelost, so dass die Kinder sich mit unterschiedlichen Partnern einspielen und messen konnten. Nach einer Stärkung mit Hot Dogs wurde die restliche Zeit zum Spielen in 2er- und 3er-Teams genutzt. zg/Bild: TSG

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 18.08.2018