Sonnenkraft kann nicht genutzt werden

„Die Firma, die uns die Anlage vor rund zehn Jahren montiert hat, konnte die Lecks leider bislang nicht flicken. Und weil es sich bei dem verbauten Material um einen seltenen Baustoff handelt, können wir nicht einfach irgendeine andere Firma damit beauftragen“, erklärt Keilbach. „Wir sind letztlich von dieser Firma abhängig und hoffen, dass das Problem noch in diesem Jahr behoben werden kann.“

Weil sich die Reparatur so lange hinzieht, hat die Gemeinde bereits im vergangenen Jahr ein Angebot für eine komplett neue Solarthermie-Anlage eingeholt. Das Ergebnis: Kosten von rund 70 000 Euro. Eine Instandsetzung wäre nach Aussage von Bauamtsleiter Keilbach wesentlich günstiger – und eine derart hohe Investition in eine neue Einrichtung aus seiner Sicht wohl nicht wirtschaftlich. „Die gesamte Anlage kann lediglich beim Erwärmen des Sportbeckens helfen – und auch das nur um durchschnittlich etwa zwei Grad“, so Keilbach über die Grenzen der umweltfreundlichen Technik. Ein ähnliches Ergebnis liefert die mit rund 100 Quadratmetern etwas kleinere, dafür aber neuere Solarthermie-Anlage auf dem Dach des Pumpenhauses am Kinderplanschbecken. Deren Leistung geht unterstützend in das seichtere Becken für die jüngeren Besucher.

Den mit Abstand größten Teil der Warmwassererzeugung für das gesamte Schwimmbad liefert hingegen eine konventionelle Heizungsanlage im Haus. „Wir könnten auch in Zukunft niemals die gesamte Anlage nur durch Sonnenkraft beheizen. Deshalb haben wir vorsorglich einen Anschluss für die ganz in der Nähe verlaufende Fernwärmeleitung legen lassen. Wenn unsere Heizung irgendwann einmal den Geist aufgibt, stellen wir auf diese Technik um“, sagt Keilbach.

Von der aktuellen Situation nicht sonderlich begeistert sind die beiden Gemeinderätinnen Karin Kohl und Annette Läppchen von den Unabhängigen Grünen. Seit die Anlage auf dem Dach des Hallenbades defekt ist, stellen sie in regelmäßigen Abständen Anfragen an die Verwaltung und regen eine Instandsetzung an. „Jedes Grad bringt etwas“, sagt Karin Kohl mit Blick auf die Temperaturleistung der Anlage.

Aus ihrer Sicht ist die Unterstützung durch Sonnenenergie ein wertvoller Beitrag zum Klimaschutz. „Die Einrichtung muss repariert oder eben doch ersetzt werden“, so Kohl. Einen Anschluss an die Fernwärme sieht sie eher kritisch, lieber sollten weitere Angebote für eine Solaranlage eingeholt werden.

In einem sind sich Unabhängige Grüne und Verwaltung aber einig: Die Solarthermie-Anlage auf dem Dach der Rheinhalle, die einige Zeit als dritte Sonnenkraftanlage das Wasser des Schwimmbades beheizt hat, war nicht mehr zu retten. Nach rund 40 Jahren im Einsatz ging sie ebenfalls vor rund zwei Jahren kaputt und wurde inzwischen komplett abgebaut.

Material schwimmt im Badewasser

„Wir haben irgendwann festgestellt, dass das Material ausgeflockt und schließlich im Badewasser geschwommen ist“, erklärt Bauamtsleiter Hans Keilbach die damalige Entscheidung. „Das passiert bei derart alten technischen Einrichtungen nun einmal, die halten nicht ewig.“ Ähnlich sei das mit einer Anlage für Kraft-Wärme-Kopplung gewesen, die ebenfalls vor rund vier Jahrzehnten im Bad der Enderlegemeinde ein- und vor einigen Jahren wieder ausgebaut worden sei.

„Ketsch war schon öfter Vorreiter beim Thema erneuerbare Energien – aber das Ganze muss eben auch in einem gesunden Verhältnis zum Wirtschaftlichen stehen“, meint Hans Keilbach.

