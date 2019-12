Sortiment an Kundenwünsche angepasst

Ketsch.In einem ganz traditionellen Ladenlokal in der Schwetzinger Straße 7 feierte „equip Royal“, ein kleines, aber sehr feines Uhren- und Schmuckgeschäft, Eröffnung.

Dort, wo sich ganz früher das erste Schulhaus in der Enderlegemeidne befand und wo später das Kaufhaus Sessler viele Einheimische zum Einkaufen einlud, ist es Inhaber Peter Böhm ein besonderes Anliegen, hier einen Anreiz für Kunden zu schaffen – fern ab von Internet und weiten Anfahrten – eine attraktive Einkaufsmöglichkeit zu nutzen.

„Wir haben in unserem Sortiment hochwertige Artikel namhafter Hersteller und werden unser Angebot noch präziser an die Wünsche unserer Kunden anpassen. Was nicht vor Ort ist, können wir bestellen und haben ein großes Netzwerk, um Sonderwünsche zu erfüllen“, bestätigt Peter Böhm.

Spezielles zum Fest der Feste

Besonders attraktiv ist das spezielle Eröffnungs-Weihnachtsangebot im Geschäft. Hier dürfen sich die Kunden noch bis Weihnachten auf einen Preisnachlass von 30 Prozent auf Schmuck und Uhren freuen. „Wir möchten hiermit alle Kunden verwöhnen, die ortsnah kaufen, sich selbst dadurch Zeit sparen und damit gleichzeitig die Umwelt schonen, wenn zum Weihnachtseinkauf keine lange Strecke zurückgelegt wird“, beschreibt Böhm seine Intention.

„Viele Geschäfte wären schön“

Der vielseitig engagierte Unternehmer weiß, dass ein Einzelhandelsgeschäft in einer Gemeinde die Chance braucht, sich zu etablieren. „Vielleicht ist mein mutiger Schritt ein Schritt in die richtige Richtung, denn es wäre schön, wenn Ketsch zukünftig wieder eine Gemeinde wäre, in der es viele Geschäfte zum Bummeln, Einkaufen und sozialem Austausch gäbe“, sagt Peter Böhm. Deshalb freue er sich auf die Gespräche mit den Kunden im Geschäft.

Die aktuellen Öffnungszeiten sind von Montag bis Samstag von 10 bis 14 Uhr und nach Vereinbarung. Auf www.equip-royal.com können sich Interessierte einen ersten Überblick über das derzeitige Sortiment verschaffen. csc

